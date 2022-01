Cislago | incendio in pieno centro | brucia l’ex Casa del popolo | FOTO

(Di sabato 22 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorin un edificio storico del. Verso le 10 l’allarme per fiamme e fumo daldelin via 4 novembre, all’angolo con via Strambio. L’allarme è stato dato da alcuni passanti. Tra i primi ad intervenire sul posto la Polizia locale e i volontari dela Protezione civile che hanno evacuato tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloin...

Advertising

ilSaronno : Cislago, incendio all’ex Casa del Popolo (foto e video) - varesenews : Incendio alla Casa del Popolo di Cislago -

Ultime Notizie dalla rete : Cislago incendio

Prima Saronno

Questa mattina, sabato 22 gennaio, poco dopo le 10 e 30 è andato a fuoco il tetto della Casa del Popolo di. Per spegnere le fiamme nell'edificio in via 4 novembre sono intervenuti i Vigili del Fuoco con sei mezzi. Un denso fumo visibile da lontano fuoriusciva dalla copertura dell'edificio e i ...Vigili del fuoco impegnati nella prima mattina del 26 dicembre per un: i pompieri sono intervenuti in via Donatello, zona di villette nella parte diche sta al di là della stazione. Sono state impegnate le squadre di Saronno e Como , con il ...CISLAGO – Maxi incendio a ridosso del centro storico. Le fiamme sono partite alle 10 dal tetto dell’ex Casa del popolo l’edificio situato tra via Iv novembre e via Sgambio. A ...Incendio all'ex Casa del Popolo, fiamme a Cislago. Incendio in corso e intervento dei Vigili del Fuoco contro le fiamme che dopo le 10 sono scaturite dal tetto dell'ex Casa del Po ...