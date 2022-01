Cioccolato e frasi d' amore | i 100 anni del Bacio Perugina

Leggi su agi

(Di sabato 22 gennaio 2022) AGI - Ilcompie 100. Ma il cioccolatino più scambiato a San Valentino difficilmente avrebbe avuto questo successo se avesse mantenuto il nome originale: cazzotto. E' il 1922 quando Luisa Spagnoli - la stessa che qualche anno dopo avrebbe fondato la casa di moda - si accorge che nell'azienda messa in piedi col marito - la- la granella e ilnon utilizzati vengono buttati a fine giornata. Imprenditrice dalle intuizioni brillanti, Spagnoli decide di recuperare questi prodotti 'di scarto' per crearne un cioccolatino di pregio. La forma che immagina è quella di un pugno chiuso. Un "cazzotto" appunto. Il cioccolatino è squisito ma GiovBuitoni, suo socio e poi compagno di vita, è dubbioso: come può un cliente entrare in un negozio e chiedere alla ...