Ciclismo | Bouhanni cade in allenamento | finisce all' ospedale

Bouhanni, incidente in allenamento: commozione cerebrale A Bouhanni è stata diagnosticata una commozione cerebrale, oltre a una ferita al sopracciglio che ha richiesto alcuni punti di sutura: è stato medicato all'ospedale di Benidorm.

Ciclismo, commozione cerebrale per Nacer Bouhanni dopo un incidente in allenamento Il velocista della Arkéa-Samsic Nacer Bouhanni è stato protagonista in un brutto incidente mentre si trovava al ritiro della sua squadra in Spagna, che gli ha causato una piccola commozione cerebrale.

