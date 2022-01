“Ci sono anche loro”. Dal GF all’Isola dei Famosi: coppia top. Due nomi ‘boom’ in Honduras (Di sabato 22 gennaio 2022) Arrivano le prime indiscrezioni sulla prossima edizione dell’Isola dei Famosi 2022. Sia per quanto riguarda i concorrenti che per l’inviato in Honduras. Alla conduzione è stata confermata Ilary Blasi che, nonostante qualche critica dovuta soprattutto agli ascolti non troppo esaltanti in alcuni momenti, sta lavorando duro per proporre un cast che sia all’altezza delle aspettative. Già ci sono le prime coppie che con grossa probabilità voleranno in Honduras tra qualche settimana. Si tratta di Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni e di Ilona Staller, alias Cicciolina, con il figlio Ludwig Maximillian Koons. Alessandro Iannoni, ad esempio, è apparso in televisione nel 2019 grazie a “Le Iene”, che l’ha coinvolto in qualità di protagonista di uno scherzo ai danni della propria madre. Il figlio id Cicciolina è ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Arrivano le prime indiscrezioni sulla prossima edizione dell’Isola dei2022. Sia per quanto riguarda i concorrenti che per l’inviato in. Alla conduzione è stata confermata Ilary Blasi che, nonostante qualche critica dovuta soprattutto agli ascolti non troppo esaltanti in alcuni momenti, sta lavorando duro per proporre un cast che sia all’altezza delle aspettative. Già cile prime coppie che con grossa probabilità voleranno intra qualche settimana. Si tratta di Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni e di Ilona Staller, alias Cicciolina, con il figlio Ludwig Maximillian Koons. Alessandro Iannoni, ad esempio, è apparso in televisione nel 2019 grazie a “Le Iene”, che l’ha coinvolto in qualità di protagonista di uno scherzo ai danni della propria madre. Il figlio id Cicciolina è ...

