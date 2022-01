Christiana Ruggeri | “Vi racconto le Green Girls che si battono per il pianeta”

Leggi su tuacitymag

(Di sabato 22 gennaio 2022) “Non ci sono più le mezze stagioni”. E’ la frase che si pronuncia con maggiore frequenza durante le conversazioni quotidiane, e che tristemente riassume le condizioni meteorologiche inusuali che caratterizzano i nostri tempi. Viviamo, infatti, estati così torride da togliere il fiato, inverni gelidi da portare, quasi, a temperature polari ed autunni e primavere, talmente brevi, da non ammirare più le foglie ingiallirsi o i fiori spuntare, per citare, solo, alcune manifestazioni più evidenti e spicciole. Nel mio piccolo mi impegno per tutelare l’ambiente circostante, e non voglio annoiare, certo,i lettori, con il mio decalogo di buone azioni. Nonostante quello che faccio, a volte, il mio contributo mi sembra irrilevante per salvaguardare ciò che mi circonda, e, in alcuni frangenti, presa dallo sconforto, mi nascondo dietro ad un banale:” Cosa posso fare io?” Il mio interrogativo ...