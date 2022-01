Chi ha vinto la puntata di Tali e Quali? Cosa è successo sabato 22 gennaio 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 22 gennaio 2022) Nuova e imperdibiledi, lo show delsera di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Dopo la vittoria di Igor Minerva, che ha interpretato magistralmente Claudio Baglioni, e di Daniele Quartapelle che ha imitato Renato Zero, chi haladi22? Scopriamolo insieme!, chi hala22I protagonisti sono 10 artisti non professionisti, che sono stati scelti dalla redazione per la loro somiglianza con i personaggi musicali che interpretano. Sul palco degli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma ci saranno grandi big della musica nazionale e ...