Chelsea-Tottenham Hotspur: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 22 gennaio 2022) Una delle partite più importanti del calendario della Premier League si svolgerà allo Stamford Bridge domenica 23 gennaio, quando il Chelsea accoglierà i rivali londinesi del Tottenham Hotspur. I Blues sono attualmente terzi in classifica, otto punti di vantaggio sul Tottenham, quinto in classifica, ma la squadra di Antonio Conte ha quattro partite in mano sui padroni di casa, avendo visto il rinvio di alcune partite recenti. Il calcio di inizio di Chelsea-Tottenham Hotspur è previsto alle 17:30 Prepartita Chelsea-Tottenham Hotspur: a che punto sono le due squadre? Chelsea Le speranze del Chelsea di mantenere una sfida per il titolo in questa stagione sono svanite nelle ultime ...

