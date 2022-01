Che notizie per il pupillo di Mara Venier! L’indiscrezione bomba (Di sabato 22 gennaio 2022) Secondo alcune indiscrezioni, per l’amatissimo pupillo di Mara Venier ci sarebbero notizie più che positive: ecco di cosa si tratta. Mara Venier-AltranotiziaChe Mara Venier sia una delle conduttrici più amate e talentuose di tutta la televisione italiana è fuori di dubbio. Ormai da anni conduce la sua Domenica In in maniera ineccepibile, con molto simpatia e soprattutto spontaneità. Nei confronti dei suoi ospiti, si mostra sempre empatica e pronta ad accogliere, ad ascoltare e a metterli a proprio agio. La conduttrice ha infatti un vero e proprio innato dono. Quello di riuscire a comprendere e a parlare dritto al cuore alle persone, c’entrando fin da subito il focus, e permettendo loro di sentirsi bene e ben disposti ad aprirsi e confidarsi. Qualità rare e non facilmente ... Leggi su altranotizia (Di sabato 22 gennaio 2022) Secondo alcune indiscrezioni, per l’amatissimodiVenier ci sarebberopiù che positive: ecco di cosa si tratta.Venier-AltranotiziaCheVenier sia una delle conduttrici più amate e talentuose di tutta la televisione italiana è fuori di dubbio. Ormai da anni conduce la sua Domenica In in maniera ineccepibile, con molto simpatia e soprattutto spontaneità. Nei confronti dei suoi ospiti, si mostra sempre empatica e pronta ad accogliere, ad ascoltare e a metterli a proprio agio. La conduttrice ha infatti un vero e proprio innato dono. Quello di riuscire a comprendere e a parlare dritto al cuore alle persone, c’entrando fin da subito il focus, e permettendo loro di sentirsi bene e ben disposti ad aprirsi e confidarsi. Qualità rare e non facilmente ...

Advertising

AurelianoStingi : Ottime notizie dal fronte vaccini, ulteriore conferma che 3 dosi di Pfizer ( simile a Moderna) neutralizzano Omicro… - Agenzia_Ansa : Una ventottenne positiva al Covid e non vaccinata è morta al Policlinico Umberto I di Roma. Quando si è capito che… - Agenzia_Ansa : Coralli giganti a forma di rosa che si estendono a perdita d'occhio, è la barriera corallina tra le più grandi al m… - dtalia : L’Ansa ci ricorda che non ci sono precedenti di un Presidente del Consiglio eletto Presidente della Repubblica. Un… - ilveggente_it : ?? #LIGUE1 #Lens Vs #Marsiglia è una partita della ventiduesima giornata di Ligue 1 che si giocherà sabato alle 21.… -