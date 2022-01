Champoluc, pulmino di turisti precipita nel fiume: morto l’autista, tra i passeggeri diversi feriti (Di sabato 22 gennaio 2022) Dramma a Champoluc, in Valle d’Aosta, dove verso le 18.30 di oggi un pulmino che portava dei turisti è precipitato nel fiume Evancon, ad Ayas. Stando alle prime informazioni al momento ci sarebbe una vittima, l’autista del mezzo, mentre i passeggeri, feriti, sono stati portati all’ospedale più vicino. Champoluc, pulmino precipita nel fiume: probabile malore dell’autista In queste ore si sta cercando di definire la dinamica dell’incidente che ha portato un pulmino con dei turisti inglesi a cadere nel fiume nei pressi di Champoluc: a quanto pare l’autista, un uomo di 71 anni, ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 22 gennaio 2022) Dramma a, in Valle d’Aosta, dove verso le 18.30 di oggi unche portava deito nelEvancon, ad Ayas. Stando alle prime informazioni al momento ci sarebbe una vittima,del mezzo, mentre i, sono stati portati all’ospedale più vicino.nel: probabile malore delIn queste ore si sta cercando di definire la dinamica dell’incidente che ha portato uncon deiinglesi a cadere nelnei pressi di: a quanto pare, un uomo di 71 anni, ...

