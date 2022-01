C’è Posta per Te, social in delirio: “Maria l’ha fatto di nuovo” – FOTO (Di domenica 23 gennaio 2022) Una nuova puntata di C’è Posta per Te è andata in onda nel consueto appuntamento del sabato. social in delirio per quanto accaduto, ovazione per la De Filippi Il sabato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 23 gennaio 2022) Una nuova puntata di C’èper Te è andata in onda nel consueto appuntamento del sabato.inper quanto accaduto, ovazione per la De Filippi Il sabato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #CePostaPerTe condotto da #MariaDeFilippi - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con #CePostaPerTe. Tra gli ospiti di #MariaDeFilippi l'attore turco… - VanityFairIt : La seconda puntata del 2022 del people show di Maria De Filippi ha ospitato l'attore turco #CanYaman, che ha raccon… - Maxis18 : Anni di C'è posta ma mai avevo visto correre qualcuno come il Luciano stasera #CePostaPerTe - latte_gallina : Sono molto dispiaciuta per l'accento di Cagliari e da sarda vi chiedo infinitamente scusa per questa orribile cacof… -