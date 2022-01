C’è posta per te, Carmen chiama per il padre che non sente da anni (Di domenica 23 gennaio 2022) La storia di Carmen a C’è posta per te A C’è posta per te Carmen si è presentata con il fidanzato Valentino. Il padre della ragazza si separa dalla mamma qualche anno fa e va vivere dalla nonna. La madre e il papà litigano spesso per alimenti. A un certo punto si fidanza con Nunzia, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 23 gennaio 2022) La storia dia C’èper te A C’èper tesi è presentata con il fidanzato Valentino. Ildella ragazza si separa dalla mamma qualche anno fa e va vivere dalla nonna. La madre e il papà litigano spesso per alimenti. A un certo punto si fidanza con Nunzia, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #CePostaPerTe condotto da #MariaDeFilippi - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con #CePostaPerTe. Tra gli ospiti di #MariaDeFilippi l'attore turco… - VanityFairIt : La seconda puntata del 2022 del people show di Maria De Filippi ha ospitato l'attore turco #CanYaman, che ha raccon… - 17mixxxy : @alenanni7_hub stai comunque guardando C’è Posta Per Te - donvaster91 : RT @piuam0re: sto a terra basta così io campo grazie ai vecchietti di c'è posta per te e ne vado + che fiera #cepostaperte -