Castelli e le concessione balneari | ' Nessun dogma europeo | un contrasto radicale alla direttiva Bolkestein'

(Di sabato 22 gennaio 2022) ANCONA - 'Ildeve essere. Quellonon è une bisogna proseguire la battaglia per modificare o integrare l'articolo sui settori esclusi ...

L'assessore regionale al Demanio marittimo Guidoha ribadito la linea della Regione all'incontro sulla 'Riforma del demanio marittimo' organizzato a Senigallia da Cna balneari con la ......di alti tassi d'interesse sui prestiti dei cittadini, indiscriminata vendita di uffici ... Nelle campagne si incendiano i, mirando agli archivi per dare alle fiamme le carte che ...ANCONA - «Il contrasto alla direttiva Bolkestein deve essere radicale. Quello europeo non è un dogma e bisogna proseguire la battaglia per modificare o integrare ...2' di lettura Senigallia 21/01/2022 - “Applicare la sentenza del Consiglio di Stato del 13 gennaio scorso e tutelare le concessioni balneari esistenti da prima della Direttiva Bolkestein”. E' l'appell ...