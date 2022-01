Caro bollette, Meloni: “Misure insufficienti. Il governo si attivi per evitare una bomba sociale” (Di sabato 22 gennaio 2022) “Le Misure che il ‘governo dei migliori’ mette in campo con l’ultimo decreto, contro il Caro bollette, sono del tutto insufficienti. Nessun intervento strutturale per affrontare a lungo termine il problema dell’indipendenza energetica nazionale; e neppure Misure immediate per alleggerire adeguatamente l’aumento dei prezzi dell’energia. Nulla o poco è stato fatto per le imprese messe ulteriormente in difficoltà in un periodo di grande crisi. E quasi nulla è stato fatto per le famiglie già duramente colpite dalla pandemia. Fratelli d’Italia chiede a questa maggioranza sgangherata di attivarsi per evitare una bomba economica e sociale. Non c’è altro tempo da perdere”. La nota di Giorgia Meloni è la sintesi perfetta della ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 gennaio 2022) “Leche il ‘dei migliori’ mette in campo con l’ultimo decreto, contro il, sono del tutto. Nessun intervento strutturale per affrontare a lungo termine il problema dell’indipendenza energetica nazionale; e neppureimmediate per alleggerire adeguatamente l’aumento dei prezzi dell’energia. Nulla o poco è stato fatto per le imprese messe ulteriormente in difficoltà in un periodo di grande crisi. E quasi nulla è stato fatto per le famiglie già duramente colpite dalla pandemia. Fratelli d’Italia chiede a questa maggioranza sgangherata di attivarsi perunaeconomica e. Non c’è altro tempo da perdere”. La nota di Giorgiaè la sintesi perfetta della ...

