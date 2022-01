Advertising

matteosalvinimi : Bolletta raddoppiata anche per un caseificio di Caserta. Il caro-energia è un’emergenza nazionale: famiglie, artigi… - matteosalvinimi : Bolletta di un bar a Genova (uno per citare i tanti che stanno subendo il caro-energia). 781,09 euro di bolletta pe… - Valenti87362030 : RT @MediasetTgcom24: Caro-bolletta, Coldiretti: balzo dei costi di pasta, olio e pomodoro #coldiretti - bennyfiorini : RT @matteosalvinimi: Bolletta raddoppiata anche per un caseificio di Caserta. Il caro-energia è un’emergenza nazionale: famiglie, artigiani… - lasolitalaura : RT @LucillaMasini: Caro-bolletta, Coldiretti: balzo dei costi di pasta, olio e pomodoro. Mangeremo brioches. #Coldiretti #rincari #22genna… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro bolletta

E' l'allarme lanciato dalla Coldiretti in merito agli effetti delsul settore agroalimentare. A incidere sono il prezzo del carburante, praticamente raddoppiato nel giro di pochi mesi, ......8%) e i frutti di mare (+9,8%) con ilenergia che impatta sul gasolio utilizzato per rifornire ... secondo la Coldiretti sulla base dei dati Enea sugli effetti dei rincari dellaenergetica ...NAZIONALE – Bollette di luce e gas e aumenti nel 2022, “sebbene il Governo per questo primo trimestre abbia erogato ben 5,5 miliardi di euro di aiuti a famiglie e imprese per contrastare il caro bolle ...Dall’aumento del 30% dei costi per produrre il grano per la pasta ai rincari del 12% per quelli dell’olio extravergine d’oliva, fino ai ritardi negli accordi di filiera sul prezzo del pomodoro riconos ...