Caprari | tacco magico alla Mancini E se adesso la Nazionale…

(Di sabato 22 gennaio 2022) La prodezza direalizzata da Gianlucariportamente il goldiche ora potrebbe convocare il veronese in Nazionale Gianlucae la Nazionale. Il triangolo no, non l’avevo considerato. Triangolo virtuoso naturalmente e senza timore alcuno di gelosie pericolose. Eppure la possibilità potrebbe essere più concreta di quel che ci si poteva immaginare. La suggestione era stata lanciata nei giorni scorsi dal quotidiano veronese L’Arena. L’apprezzamento del Commissario Tecnico per il numero 10 dell’Hellas non è però affatto recente se consideriamo che la prima (e finora unica) convocazione in Azzurro risale all’ottobre 2018, proprio con il Mancio. Ma a giustificare l’idea sono soprattutto le prestazioni dell’attaccante ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La prodezza direalizzata da Gianlucariporta alla mente il gol magico di Mancini che ora potrebbe convocare il veronese in Nazionale Gianluca, Mancini e la Nazionale. Il triangolo no, non l'...Prima dell'intervallo il pari di, con una prodezza disu cross di Lazovic. La ripresa si apre con due grandi occasioni per Simeone, a tu per tu con Skorupski. Di Kalinic il gol partita ...Il Verona ribalta il risultato e si aggiudica il match contro il Bologna nell’anticipo della 23/esima giornata di Serie A. Parte bene la squadra di Mihajlovic : al 14' il sinistro al volo di Orsolini ...LASAGNA 6,5. Splendido il cross che mette sulla testa di Kalinic il pallone della vittoria. KALINIC 7. Si alza dalla panchina, va in campo e decide la sfida Per quanto non pigi sul pedale com’è abitua ...