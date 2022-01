Capo Marina tedesco Schönbach: "Putin merita rispetto”. Kiev ne chiede la testa (Di sabato 22 gennaio 2022) In queste ore si sta consumando una grave crisi diplomatica tra Ucraina e Germania: il ministero degli Esteri di Kiev ha convocato l’ambasciatrice tedesca, Anka Feldhusen, per protestare contro le parole del Capo della Marina di Berlino, da cui però il governo ha tuttavia preso le distanze, e chiedendone la rimozione dagli incarichi. Nel corso di una visita a Nuova Delhi, in un intervento all’Istituto per gli studi e le analisi della difesa Manohar Parrikar, il vice ammiraglio Kay-Achim Schönbach, parlando di Vladimir Putin ha affermato: “La Russia vuole veramente una piccola e stretta striscia di terra ucraina?…No questo è un nonsenso…Quello che vuole veramente è rispetto. E, Dio mio, dare rispetto a qualcuno ha un costo basso, anche nessun costo…è ... Leggi su strumentipolitici (Di sabato 22 gennaio 2022) In queste ore si sta consumando una grave crisi diplomatica tra Ucraina e Germania: il ministero degli Esteri diha convocato l’ambasciatrice tedesca, Anka Feldhusen, per prore contro le parole deldelladi Berlino, da cui però il governo ha tuttavia preso le distanze, endone la rimozione dagli incarichi. Nel corso di una visita a Nuova Delhi, in un intervento all’Istituto per gli studi e le analisi della difesa Manohar Parrikar, il vice ammiraglio Kay-Achim, parlando di Vladimir Putin ha affermato: “La Russia vuole veramente una piccola e stretta striscia di terra ucraina?…No questo è un nonsenso…Quello che vuole veramente è. E, Dio mio, darea qualcuno ha un costo basso, anche nessun costo…è ...

