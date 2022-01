Cancro all’utero, una bevanda molto comune riduce il rischio del 29%: quale e perché? (Di sabato 22 gennaio 2022) Una bevanda molto comune potrebbe ridurre del 29% il rischio di una forma tumorale che colpisce le donne. Il Cancro dell’endometrio, che si sviluppa nel rivestimento uterino, è la forma più comune di tumore dell’utero ed è anche la quinta forma più comune di Cancro nelle donne, capace di causare ben 2.400 decessi all’anno. Gli scienziati sottolineano come ci siano alcuni fattori di rischio per questa tipologia di tumore, tra cui l’età avanzata e una maggiore esposizione all’ormone estrogeno. LEGGI ANCHE => Cancro, scoperto un alimento che favorisce le metastasi: ecco di quale si tratta Tra le tante prevenzioni che una donna può adottare viene suggerito anche di aumentare il ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 22 gennaio 2022) Unapotrebbe ridurre del 29% ildi una forma tumorale che colpisce le donne. Ildell’endometrio, che si sviluppa nel rivestimento uterino, è la forma piùdi tumore dell’utero ed è anche la quinta forma piùdinelle donne, capace di causare ben 2.400 decessi all’anno. Gli scienziati sottolineano come ci siano alcuni fattori diper questa tipologia di tumore, tra cui l’età avanzata e una maggiore esposizione all’ormone estrogeno. LEGGI ANCHE =>, scoperto un alimento che favorisce le metastasi: ecco disi tratta Tra le tante prevenzioni che una donna può adottare viene suggerito anche di aumentare il ...

Advertising

Arturoarthuren : @RossellaCucche1 @RosannaRuscito Lo fanno ad entrambi. Non esiste solo il cancro all'utero - largociospe : @RosannaRuscito HPV, papilloma virus. Si trasmette per via sessuale e nelle ragazze può provocare il cancro all'ute… - sam_alde : @Massi_Fantini84 Ma basta con ste stronzate è dal 2014 che li usano per il cancro all'utero contro il papilloma vir… -

Ultime Notizie dalla rete : Cancro all’utero Cancro all’utero, una bevanda molto comune riduce il rischio del 29%: quale e perché? Periodico Italiano