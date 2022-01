Camposano | “Dammi i soldi o incendio la mia macchina!” Arrestato 42enne

(Di sabato 22 gennaio 2022): “la mia”. Lo fa davvero ma il padre non cede alla paura.dai Carabinieri. Accadeva già da tempo ma i familiari non avevano mai avuto il coraggio di denunciare. Non questa volta. I Carabinieri della stazione di Cimitile hannoper maltrattamenti in famiglia un

Advertising

larampait : 'Dammi i #soldi o incendio la mia #macchina!': lo fa davvero ma il #padre non cede alla paura - ilgiornalelocal : #Camposano, 'dammi i soldi o incendio la mia auto': arrestato - bassairpinia : Camposano: 'Dammi i soldi o incendio la mia macchina!'. Lo fa davvero ma il padre non cede alla paura. 42enne arres… -

Ultime Notizie dalla rete : Camposano Dammi

ilgiornalelocale

CAMPOSANO – Accadeva già da tempo ma i familiari non avevano mai avuto il coraggio di denunciare. Non questa volta. I Carabinieri della stazione di Cimitile hanno arrestato per maltrattamenti in famig ...I carabinieri della stazione di Cimitile hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 42enne di Camposano.