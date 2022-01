Campagna Vaccinale pediatrica anti-Covid, oltre novemila bambini vaccinati (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua la Campagna Vaccinale pediatrica anti-Covid per la fascia 5-11 anni. Ad oggi sono 11.324 (circa il 50% della popolazione residente) i bambini che hanno aderito alla Campagna Vaccinale, tutti già convocati per la vaccinazione presso i Centri vaccinali (gli ultimi 280 iscritti convocati per la giornata di domani). Ad oggi 9.276 hanno ricevuto la I dose e 2.033 hanno completato il ciclo Vaccinale con la II dose. Si ricorda che è possibile aderire alle vaccinazioni pediatriche al link https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino. La convocazione arriverà via sms da parte dell’Asl contenente data, orario e sede della vaccinazione. “Abbiamo esaurito le convocazioni dei ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua laper la fascia 5-11 anni. Ad oggi sono 11.324 (circa il 50% della popolazione residente) iche hanno aderito alla, tutti già convocati per la vaccinazione presso i Centri vaccinali (gli ultimi 280 iscritti convocati per la giornata di domani). Ad oggi 9.276 hanno ricevuto la I dose e 2.033 hanno completato il ciclocon la II dose. Si ricorda che è possibile aderire alle vaccinazioni pediatriche al link https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino. La convocazione arriverà via sms da parte dell’Asl contenente data, orario e sede della vaccinazione. “Abbiamo esaurito le convocazioni dei ...

