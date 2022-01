(Di sabato 22 gennaio 2022) Il primo ministrono Hun Sen, in carica dal 1985, ha recentemente incontrato il leader birmano Min Aung Hlaing: si tratta della primaindi unstraniero dopo il colpo di Stato militare effettuato quasi un anno fa. Hun Sen ha donato ingenti quantità di materiale medico per la lotta al COVID, compresi ventilatori polmonari ed equipaggiamento protettivo: tuttavia, laha chiaramente un carattere di legittimazione della giunta militare birmana, il cui golpe, seguito da una sanguinosa repressione, è stato condannato da diversidel mondo, tra cui molti di quelli appartenenti all’, l’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico. Secondo la rivista internazionale The Diplomat, ladi Hun Sen mette a ...

StrumentiP : #Eurasia Cambogia: la visita del premier in #Myanmar scuote i rapporti fra i Paesi ASEAN -

Ultime Notizie dalla rete : Cambogia visita

Phnom Penh, 21 gen 13:30 - Infine, il ministro degli Esteri vietnamita ha incontrato i presidenti del Senato, Say Chhum, e dell'Assemblea nazionale, Heng Samrin. La...Phnom Penh, 21 gen 12:03 - Il ministro degli Esteri della, Prak Sokhonn, e l'omologo del Vietnam, Bui Thanh Son, incontratisi ieri a Phnom Penh, hanno espresso soddisfazione per la crescita dei legami bilaterali, in particolare per gli scambi ...Le altre notizie del giorno: in Cina chiusi per qualche mese due ospedali che hanno applicato le restrizione anti-covid in maniera troppo rigida, in Thailandia il prezzo della carne di maiale &eg ...La popolazione birmana ha manifestato contro l'arrivo dell'uomo forte di Phnom Penh in varie parti del Paese. Il presidente dell'Indonesia Joko Widodo ha ribadito che i generali del Myanma ...