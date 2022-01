Calendario Sport Invernali oggi: orari 22 gennaio, programma, tv, streaming (Di sabato 22 gennaio 2022) oggi, sabato 22 gennaio 2022, saranno di scena diversi Sport Invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, biathlon, sci freestyle, slittino e slittino naturale. Ci saranno inoltre i 4 Continents di pattinaggio artistico, i Mondiali junior / under 23 di bob e gli Europei Open Junior di biathlon. Calendario Sport Invernali oggi (SABATO 22 gennaio) 08.40 Slittino, Coppa del Mondo: 1a manche doppio St. Moritz – fil-luge.org 09.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo: 1a manche singolo maschile Vatra Dornei – Nessuna copertura tv / streaming 10.00 Bob, Mondiali junior / under 23: monobob femminile – Nessuna copertura tv / streaming 10.00 Bob, Mondiali junior / under 23: bob a 2 ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022), sabato 222022, saranno di scena diversi: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, salto con gli sci, biathlon, sci freestyle, slittino e slittino naturale. Ci saranno inoltre i 4 Continents di pattinaggio artistico, i Mondiali junior / under 23 di bob e gli Europei Open Junior di biathlon.(SABATO 22) 08.40 Slittino, Coppa del Mondo: 1a manche doppio St. Moritz – fil-luge.org 09.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo: 1a manche singolo maschile Vatra Dornei – Nessuna copertura tv /10.00 Bob, Mondiali junior / under 23: monobob femminile – Nessuna copertura tv /10.00 Bob, Mondiali junior / under 23: bob a 2 ...

Advertising

abuongi : #Atletica Domani, su @Gazzetta_it in edicola, intervista a @gianmarcotamber a fine raduno a #Mauritius. Con grandi… - smont98 : RT @bailandooo_: No fatemi capire... va bene fare voli intercontinentali una settimana si e l'altra pure perché non riescono a fare un cale… - genovatoday : Serie D, varato il nuovo calendario - RivieraSportit : Calcio: la Lega ufficializza il nuovo calendario di Serie D: il derby in trasferta slitta al 14 aprile. Termine cam… - andreastoolbox : MotoGP 2022, il calendario delle presentazioni | Sky Sport -