Calciomercato Salernitana, vicino Bohinen (Di sabato 22 gennaio 2022) La Salernitana è vicina a chiudere per un altro colpo in mezzo al campo: in arrivo Bohinen centrocampista del Cska Mosca La Salernitana oltre ai problemi Covid sta setacciando il mercato con Sabatini. Dopo Sepe, Mazzocchi e Fazio, potrebbe chiudere per un altro colpo. Si tratta di Bohinen, centrocampista del Cska Mosca. Accordo per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni. A riferirlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

