Calciomercato Roma, tutto fatto per il prestito del terzino! (Di sabato 22 gennaio 2022) Bryan Reynolds è pronto ad iniziare la sua avventura con il Kortrijk. Come riporta Fabrizio Romano il giocatore è atteso oggi in Belgio per completare il trasferimento. La formula è quella del prestito secco fino al termine della stagione con il club belga che coprirà il suo stipendio fino a giugno. Bryan Reynolds Il terzino statunitense non è riuscito a trovare spazio nella capitale, solo tre presenze per lui in questa stagione. Reynolds è pronto a rilanciarsi in Belgio nel Kortrijk, al momento nono in classifica nel campionato nazionale. Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di sabato 22 gennaio 2022) Bryan Reynolds è pronto ad iniziare la sua avventura con il Kortrijk. Come riporta Fabriziono il giocatore è atteso oggi in Belgio per completare il trasferimento. La formula è quella delsecco fino al termine della stagione con il club belga che coprirà il suo stipendio fino a giugno. Bryan Reynolds Il terzino statunitense non è riuscito a trovare spazio nella capitale, solo tre presenze per lui in questa stagione. Reynolds è pronto a rilanciarsi in Belgio nel Kortrijk, al momento nono in classifica nel campionato nazionale. Simone Borghi

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | In dirittura la cessione in prestito di #Reynolds al @kvkofficieel - pisto_gol : Tra i 20 club UEFA che hanno speso di più sul calciomercato ci sono 3 italiane-Juventus Milan e Roma-10 inglesi, 3… - DiMarzio : #Calciomercato @OfficialASRoma: cifre e formula dell'operazione #Olsen-#AstonVilla ?? - sportli26181512 : Verona: offensiva per Solbakken, segnò 3 gol alla Roma: Il Verona per rinforzare il proprio attacco ha messo nel mi… - AlesSantomauro : RT @CorriereGranata: #Diawara riproposto al #Torino ma in questo momento non è un obiettivo concreto per i granata: vedi tweet precedente (… -