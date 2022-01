Calciomercato Napoli, si chiude per un terzino della Liga! (Di sabato 22 gennaio 2022) Napoli ha messo le mani su Mathias Olivera. Il club azzurro ha opzionato il terzino sinistro uruguaiano per giugno ma ha fatto al Getafe, club proprietario del cartellino, un’offerta per il prestito con obbligo di riscatto a una cifra compresa tra i 10 e gli 11 milioni per portare il giocatore in Serie A già a gennaio. Mahias Olivera Getafell Napoli – riporta Sky Sport – attende ora una risposta ma se il Getafe non dovesse dare l’ok per un trasferimento in questa sessione di mercato si lavorerebbe per chiudere comunque la trattativa in estate. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di sabato 22 gennaio 2022)ha messo le mani su Mathias Olivera. Il club azzurro ha opzionato ilsinistro uruguaiano per giugno ma ha fatto al Getafe, club proprietario del cartellino, un’offerta per il prestito con obbligo di riscatto a una cifra compresa tra i 10 e gli 11 milioni per portare il giocatore in Serie A già a gennaio. Mahias Olivera Getafell– riporta Sky Sport – attende ora una risposta ma se il Getafe non dovesse dare l’ok per un trasferimento in questa sessione di mercato si lavorerebbe perre comunque la trattativa in estate. VINCENZO BONIELLO

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Napoli, le ultime verso la Salernitana Commenta per primo Report consueto dall'allenamento mattutino del Napoli a Castel Volturno verso la Salernitana : 'Allenamento mattutino per il Napoli in vista del derby di domani contro la Salernitana. La squadra ha svolto allenamento sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente lavoro tattico e partitella a ...

Gianni Di Marzio, dalle pietruzze sul campo della Juve Stabia ai rimproveri a Ballardini: brutti i tuoi occhiali ... poi a seguire i giocatori come osservatore, e infine, a parlare del 'suo' Napoli nei salotti ... quando Gianluca ha attraversato l'Italia per presentare il suo libro 'Grand Hotel Calciomercato', edito ...

Il Napoli e i cavalli di ritorno: Zerbin, Gaetano e Luperto lanciano segnali La Gazzetta dello Sport Napoli, tabaccaio ferito alla testa con calcio della pistola durante rapina Una quindicina di stecche di sigarette e qualche centinaio di euro il bottino. La vittima ha rifiutato il ricovero in ospedale.

Napoli, raid nella tabaccheria a Santa Lucia: titolare ferito Rapina violenta questa mattina ai danni di una tabaccheria in via Santa Lucia, a Napoli. Dove due banditi hanno aggredito il 57enne titolare dell’attività commerciale, colpendolo alla testa probabilme ...

