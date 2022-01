Calciomercato Napoli, salta la trattativa per il terzino! (Di sabato 22 gennaio 2022) Le notizie arrivate da Amsterdam, dove gli agenti di Nicolas Tagliafico hanno provato a convincere l’Ajax a far partire il giocatore in prestito, non sono state positive. Nicolas Tagliafico Ajax Gli olandesi non hanno voluto percorrere una soluzione temporanea per non arrivare troppo a ridosso della scadenza dell’argentino, che è fissata nel 2023. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di sabato 22 gennaio 2022) Le notizie arrivate da Amsterdam, dove gli agenti di Nicolas Tagliafico hanno provato a convincere l’Ajax a far partire il giocatore in prestito, non sono state positive. Nicolas Tagliafico Ajax Gli olandesi non hanno voluto percorrere una soluzione temporanea per non arrivare troppo a ridosso della scadenza dell’argentino, che è fissata nel 2023. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport. VINCENZO BONIELLO

