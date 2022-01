Calciomercato Napoli | Nandez verso il Torino | trovata l’intesa con il Cagliari

(Di sabato 22 gennaio 2022), sfuma la pista, direzione Toro Iled ilhanno trovato l’accordo per il trasferimento diin prestito oneroso con diritto di riscatto, lo riporta il quotidiano … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

cmdotcom : #Lozano: 'Lo scudetto lo vince il #Napoli, siamo più forti dell'#Inter in ogni singolo uomo. Il covid ti prende la… - SkySport : GIANNI DI MARZIO RICORDA MARADONA 'Quando lo vidi ragazzino a Buenos Aires feci immediatamente mettere un'opzione p… - SkySport : Napoli, Mathias Olivera già a gennaio: c'è la proposta al Getafe. Le news di calciomercato #SkyCalciomercato… - NapoliCM : ???? Olivera Napoli, affare fatto! Giuntoli prova ad anticipare il suo arrivo ??? - alessio_lento : RT @calciomercatoit: ?? #Napoli e #Torino, lunedì giorno chiave per #Nandez: tutti i dettagli ?? #CMITmercato (@alessio_lento e @MarcoGior… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

La Gazzetta dello Sport

Fiorentina, da Milik a Origi: i nomi per il dopo Vlahovic Arkadiusz Milik © ... centravanti del Marsiglia con un passato positivo al. Il polacco, accostato anche alla Juventus, ...GIANNI DI MARZIO MORTO A 82 ANNI: HA ALLENATO ILGianni Di Marzio è morto all'età di 82 anni : lo ha annunciato il figlio Gianluca , noto giornalista specializzato nel, che lo ha ...Nello specifico, il calciomercato del Napoli si concentra su un nuovo acquisto. Calciomercato Napoli, si cerca un sostituto di Insigne L’ormai ufficiale addio di Lorenzo Insigne a fine stagione in ...Il Corriere del Mezzogiorno, ha evidenziato le difficoltà della Salernitana, causata dal Covid-19, nello schierare gli 11 titolari per il match contro il Napoli con 5-6 giocatori che si aggregheranno ...