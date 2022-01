Calciomercato Milan, obiettivo difensore: testa a testa Bailly-Diallo (Di sabato 22 gennaio 2022) Calciomercato Milan: per la difesa rossonera sarebbe testa a testa tra Bailly e Diallo A poco più di una settimana dalla fine del mercato invernale, il Milan è ancora alla ricerca del giusto profilo che possa sostituire degnamente l’infortunato Simon Kjaer. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Bailly e Diallo sono i due nomi rimasti sul taccuino di Maldini e Massara vista anche l’incedibilità di Botman, almeno a gennaio. Il più facile da prendere è sicuramente il centralo dello United visto che gli inglesi hanno aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto. Più difficile la strada che porta al centrale del PSG ma qualcosa potrebbe muoversi nell’ultima settimana di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022): per la difesa rossonera sarebbetraA poco più di una settimana dalla fine del mercato invernale, ilè ancora alla ricerca del giusto profilo che possa sostituire degnamente l’infortunato Simon Kjaer. Come riportato da La Gazzetta dello Sport,sono i due nomi rimasti sul taccuino di Maldini e Massara vista anche l’incedibilità di Botman, almeno a gennaio. Il più facile da prendere è sicuramente il centralo dello United visto che gli inglesi hanno aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto. Più difficile la strada che porta al centrale del PSG ma qualcosa potrebbe muoversi nell’ultima settimana di ...

