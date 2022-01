Calciomercato Milan, Maldini ha scelto il dopo Pellegri! (Di sabato 22 gennaio 2022) Secondo TWM sarà Marko Lazetic, attaccante classe 2004 della Stella Rossa, a sostituire Pietro Pellegri nella rosa rossonera. Quest’ultimo non verrà riscattato dal Milan ma sarà girato al Torino direttamente dal Monaco. Pietro Pellegri Lazetic è un obiettivo concreto di Maldini che ha offerto 5 milioni di euro per averlo subito a disposizione. In questa stagione tra campionato serbo e giovanili ha realizzato sette reti in ventuno presenze. Curiosamente era stato proprio il Torino a cercare per primo il talento serbo, per poi virare su Pellegri. Simone Borghi Leggi su rompipallone (Di sabato 22 gennaio 2022) Secondo TWM sarà Marko Lazetic, attaccante classe 2004 della Stella Rossa, a sostituire Pietro Pellegri nella rosa rossonera. Quest’ultimo non verrà riscattato dalma sarà girato al Torino direttamente dal Monaco. Pietro Pellegri Lazetic è un obiettivo concreto diche ha offerto 5 milioni di euro per averlo subito a disposizione. In questa stagione tra campionato serbo e giovanili ha realizzato sette reti in ventuno presenze. Curiosamente era stato proprio il Torino a cercare per primo il talento serbo, per poi virare su Pellegri. Simone Borghi

