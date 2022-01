Calciomercato Milan – Diego Carlos nome nuovo per la difesa | News (Di domenica 23 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, anche il nome di Diego Carlos sarebbe stato accostato al Milan per rinforzare la difesa Leggi su pianetamilan (Di domenica 23 gennaio 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di, anche ildisarebbe stato accostato alper rinforzare la

Advertising

Gazzetta_it : Milan, colpo baby: preso Lazetic, in Serbia è 'il nuovo Vlahovic' - cmdotcom : #Leao: 'Sto benissimo al #Milan, spero resti anche #Theo. #Inter, non scappi. Vogliamo lo #scudetto'… - DiMarzio : .@TorinoFC_1906, in arrivo Pietro #Pellegri ma in prestito dal @AS_Monaco, non dal @acmilan - PianetaMilan : #Mercato @acmilan – Lunedì attesi gli agenti di #Lazetic nella sede rossonera #ACMilan #Milan #SempreMilan - GIUSPEDU : RT @la_rossonera: ????? Lunedì pomeriggio gli agenti di #Lazetic attesi a casa #Milan per gli ultimi passaggi formali ????????? #Calciomercato #… -