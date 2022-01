Calciomercato Milan – Diallo possibile soltanto a titolo definitivo (Di sabato 22 gennaio 2022) Abdou Diallo, obiettivo di Calciomercato del Milan, può lasciare il PSG. I parigini, però, non lo cedono con la formula del prestito Leggi su pianetamilan (Di sabato 22 gennaio 2022) Abdou, obiettivo didel, può lasciare il PSG. I parigini, però, non lo cedono con la formula del prestito

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Il #Milan non molla #Botman: si valuta l'ipotesi di bloccarlo ora per giugno. E intanto… - cmdotcom : #Leao: 'Sto benissimo al #Milan, spero resti anche #Theo. #Inter, non scappi. Vogliamo lo #scudetto'… - DiMarzio : .@TorinoFC_1906, in arrivo Pietro #Pellegri ma in prestito dal @AS_Monaco, non dal @acmilan - jemappellediego : ? #Lazetic al #Milan, chiusura prevista tra lunedì pomeriggio e martedì mattina. C’è già intesa di massima con la S… - YBah96 : RT @Gazzetta_it: Milan, colpo baby: preso Lazetic, in Serbia è 'il nuovo Vlahovic' -