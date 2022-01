Calciomercato Inter, spunta il nome per il dopo De Vrij: la richiesta (Di sabato 22 gennaio 2022) L’Inter non ha ancora trovato l’accordo per De Vrij. Il sostituto potrebbe arrivare a parametro zero Gli ultimi giorni di Calciomercato potrebbero regalare dei colpi a sorpresa in casa Inter.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 22 gennaio 2022) L’non ha ancora trovato l’accordo per De. Il sostituto potrebbe arrivare a parametro zero Gli ultimi giorni dipotrebbero regalare dei colpi a sorpresa in casa.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : Mercato Inter, spunta #Caicedo in prestito - cmdotcom : #Leao: 'Sto benissimo al #Milan, spero resti anche #Theo. #Inter, non scappi. Vogliamo lo #scudetto'… - DiMarzio : #Calciomercato | L'@Inter chiede qualche giorno di tempo alla @sampdoria prima di prendere una decisione su #Sensi.… - CalcioOggi : Serie A, la MOVIOLA LIVE: proteste del Venezia per un fallo di Dzeko nel gol. Check VAR per un rigore Inter -… - News24_it : Serie A, la MOVIOLA LIVE: proteste del Venezia per un fallo di Dzeko nel gol. Check VAR per un rigore Inter -… -