Calciomercato Inter, nuovo assalto per Kostic la prossima settimana (Di sabato 22 gennaio 2022) Secondo Tuttosport, Kostic resta la prima idea dell’Inter per la fascia sinistra. Tentativo per portarlo subito a Milano Come sottolineato da Tuttosport, l’Inter è sempre più in pressing per Filip Kostic. «Il preferito rimane Filip Kostic: il serbo, 29 anni, ha il contratto fino al 2023, ma l’Eintracht, in lotta per la Champions, finora non ha aperto a un prestito con diritto o obbligo di riscatto per un valore totale di circa 10 milioni. L’Inter, insieme all’agente del serbo, Lucci, proverà la prossima settimana a trovare la chiave giusta per sbloccare l’operazione. Con Kostic a Milano, Inzaghi avrebbe così un giocatore per liberare Perisic in avanti, in caso di emergenza, ma anche fin da subito il sostituto del croato che a ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Secondo Tuttosport,resta la prima idea dell’per la fascia sinistra. Tentativo per portarlo subito a Milano Come sottolineato da Tuttosport, l’è sempre più in pressing per Filip. «Il preferito rimane Filip: il serbo, 29 anni, ha il contratto fino al 2023, ma l’Eintracht, in lotta per la Champions, finora non ha aperto a un prestito con diritto o obbligo di riscatto per un valore totale di circa 10 milioni. L’, insieme all’agente del serbo, Lucci, proverà laa trovare la chiave giusta per sbloccare l’operazione. Cona Milano, Inzaghi avrebbe così un giocatore per liberare Perisic in avanti, in caso di emergenza, ma anche fin da subito il sostituto del croato che a ...

Advertising

cmdotcom : #Lozano: 'Lo scudetto lo vince il #Napoli, siamo più forti dell'#Inter in ogni singolo uomo. Il covid ti prende la… - Gazzetta_it : Mercato Inter, spunta #Caicedo in prestito - cmdotcom : #Leao: 'Sto benissimo al #Milan, spero resti anche #Theo. #Inter, non scappi. Vogliamo lo #scudetto'… - BisInterista : RT @cmdotcom: #Lozano: 'Lo scudetto lo vince il #Napoli, siamo più forti dell'#Inter in ogni singolo uomo. Il covid ti prende la testa è st… - CalcioNews24 : #Inter, nuovo assalto per #Kostic in programma ?? -