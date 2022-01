Calciomercato Fiorentina, individuato l’erede di Vlahovic! (Di sabato 22 gennaio 2022) La Fiorentina è ormai consapevole del fatto che Dusan Vlahovic andrà via a fine stagione, a meno di clamorosi cambiamenti dello scenario sull’attaccante serbo. In virtù di ciò, la società di Rocco Commisso si sta già muovendo per trovare un sostituto. Yuri Alberto InternacionalIl suo erede al momento sembrerebbe Yuri Alberto, attaccante dell’Internacional di Porto Alegre, classe 2001, valutato sui 20 milioni di euro. La Viola non è l’unica squadra ad essere interessata al talento brasiliano, ragion per cui il prezzo sembra solo una base d’asta da cui partire. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di sabato 22 gennaio 2022) Laè ormai consapevole del fatto che Dusan Vlahovic andrà via a fine stagione, a meno di clamorosi cambiamenti dello scenario sull’attaccante serbo. In virtù di ciò, la società di Rocco Commisso si sta già muovendo per trovare un sostituto. Yuri Alberto InternacionalIl suo erede al momento sembrerebbe Yuri Alberto, attaccante dell’Internacional di Porto Alegre, classe 2001, valutato sui 20 milioni di euro. La Viola non è l’unica squadra ad essere interessata al talento brasiliano, ragion per cui il prezzo sembra solo una base d’asta da cui partire. VINCENZO BONIELLO

