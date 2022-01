(Di sabato 22 gennaio 2022), 22 gen. - (Adnkronos) - "IlFC si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Died esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di, ds arancioneroverde nello storico biennio 1996-1998 che vide il nostro club riconquistare latrent'". Così il, sui propri canali social,Di, ex ds dei lagunari, scomparso oggi all'età di 82

Calcio: Venezia ricorda Gianni Di Marzio, `il ds del ritorno in Serie A dopo oltre 30 anni`

Gianni Di Marzio è stato da sempre appassionato di calcio, ricoprendo molti ruoli nella sua vita. Come direttore sportivo ha iniziato al Cosenza, ma ha lavorato nel Venezia di Maurizio Zamparini. Venezia, 22 gen. - (Adnkronos) - "Il Venezia FC si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Di Marzio ed esprime le più sentite condoglianze per la scomparsa di Gianni, ds arancioneroverde nello storico biennio 1996-1998 che vide il nostro club riconquistare la Serie A dopo trent'anni".