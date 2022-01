Calcio | Serie A 2021-2022 | rimonta vincente dell’Inter sul Venezia | brutto pareggio tra Genoa e Udinese

(Di sabato 22 gennaio 2022) Prosegue la 23ma giornata delladi, con lo svolgimento di altri due anticipi nel pomeriggio odierno dopo la sfida di ieri sera tra Hellas Verona e Bologna. Da segnalare in particolare la soffertissima vittoria della capolista Inter in casa a San Siro contro un ottimo, capace di resistere agli assalti dei nerazzurri fino al 90?. Decisivo per i lombardi il gol di Edin Dzeko, pochi secondi prima della segnalazione dei minuti di recupero, che ha completato lafissando il punteggio finale sul 2-1. Al 19? del primo tempo erano stati i veneti infatti a sbloccare la sfida grazie a Thomas Henry, mentre la rete delinterista è arrivata al 40? con Nicolò Barella. Risultato fondamentale in ottica ...

Advertising

SkySport : Gianni e Gianluca, che squadra. Il ricordo di @AleBonan #SkySport #GianniDiMarzio #DiMarzio - SkySport : GIANNI DI MARZIO RICORDA MARADONA 'Quando lo vidi ragazzino a Buenos Aires feci immediatamente mettere un'opzione p… - Gazzetta_it : Leao: 'L'aiuto di Ibra e la fiducia di Pioli, così sono cambiato. Pronti per vincere' #Milan - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

Eurosport IT

Dopo i 120' di Coppa Italia, l' Inter di Inzaghi - apparsa in debito d'ossigeno - raggiunge soltanto nel finale l'obiettivo dei tre punti, vincendo in casa contro un ottimo Venezia che passa con Henry ...Altra rimonta pesantissima dell'Inter, che batte 2 - 1 il Venezia a San Siro e, in attesa di Milan - Juve e del recupero col Bologna, resta prima in classifica con 5 punti sul Milan. LA PARTITA ? Il ...Il calcio italiano va avanti in ordine sparso e con modalità ... per evitare che quei dati vengano comunque raccolti e commercializzati (anzi, la Lega di Serie A ha appena affidato un programma di ...Termina a reti bianche il primo anticipo del sabato di Serie A. Espulso Cambiaso nel Grifone, alla prima di Blessin in panchina ...