Calcio | nessun nuovo positivo nell' Atalanta | la squadra parte per Roma

Roma, 22 gen. - (Adnkronos) - Restano sette i positivi nel gruppo squadra dell'Atalanta che stasera, con fischio d'inizio alle 20:45, sfiderà la Lazio nell'anticipo del sabato della 23esima giornata di Serie A allo stadio Olimpico di Roma. L'ultimo giro di tamponi non ha infatti fatto registrare nuovi contagi al Covid e l'Atalanta raggiungerà Roma nella tarda mattinata di oggi con un volo charter dopo aver fatto un breve allenamento al centro sportivo di Zingonia.

