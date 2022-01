Calcio italiano in lutto | è scomparso Gianni Di Marzio – FOTO

Advertising

Calcio in lutto: è scomparso l'ex allenatore Gianni Di Marzio - FOTO - - areanapoliit : Gianni Di Marzio è morto, lutto nel calcio italiano - CalcioNews24 : Calcio italiano in lutto, è scomparso Gianni Di Marzio ??

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Lutto nel mondo del. All'età di 82 anni è scomparso l'ex allenatore del Napoli (e non solo) Gianni Di Marzio Grave lutto nel mondo del, è scomparso nella notte l'ex allenatore Gianni Di Marzio. Aveva 82 anni e a darne l'annuncio lo stesso Gianluca con un messaggio. ...Prima però c'è una sfida che per forza di cose per lui, che nel frattempo ha fatto il giro del mondo diventando tra l'altro il primo tecnicoa vincere un trofeo internazionale (la coppa d'...All'età di 82 anni si è spento Gianni Di Marzio, ex tecnico e dirigente: fu il primo a consigliare a Ferlaino l'acquisto di Maradona.A dare l'annuncio è stato il figlio Gianluca."E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego. Sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l'unico a non dimenticarti mai". Con questo tweet Gianluca Di Marzio, il gior ...