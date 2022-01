Calcio | il cordoglio della Lega Pro per la scomparsa di Gianni Di Marzio

(Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen. - (Adnkronos) - "Il Presidente Francesco Ghirelli e tutta laPro esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Diper ladi". E' il messaggio didel presidentePro Francesco Ghirelli per la morte diDi, ex allenatore d Napoli e Catanzaro, scomparso all'età di 82 anni.

Advertising

FIGCfemminile : Il cordoglio della Divisione Calcio Femminile per la scomparsa di Alessia Sanna, 18enne portiere della Torres. Ciao… - LegaProOfficial : Il Presidente Francesco Ghirelli e tutta la Lega Pro esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia @DiMarzio… - ScorpioAngel_ : RT @LegaProOfficial: Il Presidente Francesco Ghirelli e tutta la Lega Pro esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia @DiMarzio per… - RCN_101 : Il Presidente #EugenioGuarascio: “Fece grande il calcio calabrese e si legò a Cosenza, in una delle pagine più bell… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GIANNI DI MARZIO - Il cordoglio della Lega Pro -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio cordoglio

... imbandierata in ogni angolo con i colori rossoblù! Gianni Di Marzio " afferma ancora il Sindaco nel suo messaggio di- è stato un grande protagonista deltra gli anni '70 e la fine ...È il 1977, il futuro re delmondiale non ha neppure diciott'anni e gioca nell'Argentinos ... Per questo Napoli lo ha sempre avuto nel cuore, come dimostra il messaggio didella società ...Il suo ricordo restera' indelebile in tutti quelli che lo hanno conosciuto. Alla famiglia rivolgiamo il nostro piu' sentito cordoglio". Cosi' su Twitter l'Unione Sportiva Lecce.Roma, 22 gen. - "Il Presidente Francesco Ghirelli e tutta la Lega Pro esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Di Marzio per la scomparsa di Gianni".