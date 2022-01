Calcio femminile, Serie A 2022: Juventus fermata dalla Fiorentina, bene il Sassuolo (Di sabato 22 gennaio 2022) Giornata numero 13 nella Serie A di Calcio femminile 2022 che si è aperta quest’oggi con tre anticipi in cui è scesa in campo anche la capolista Juventus. Le bianco-nere, sin qui inarrestabili, hanno lasciato per strada due punti contro la Fiorentina, impattando per 2-2. Viola he sono partite subito forte, sbloccando il punteggio al 14? con il neo-acquisto Valentina Giacinti, mentre al 34? è arrivato il 2-0, a seguito di un’autorete di Sara Gama. Con le spalle al muro e senza la bomber Cristiana Girelli la formazione allenata da Joe Montemurro ha accorciato nel recupero del primo tempo con Valentina Cernoia, timbrando il 2-2 definitivo al 58? con Arianna Caruso. Dietro può festeggiare il Sassuolo, autore di un’autentica goleada contro Verona. La doppietta di Lana ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Giornata numero 13 nellaA diche si è aperta quest’oggi con tre anticipi in cui è scesa in campo anche la capolista. Le bianco-nere, sin qui inarrestabili, hanno lasciato per strada due punti contro la, impattando per 2-2. Viola he sono partite subito forte, sbloccando il punteggio al 14? con il neo-acquisto Valentina Giacinti, mentre al 34? è arrivato il 2-0, a seguito di un’autorete di Sara Gama. Con le spalle al muro e senza la bomber Cristiana Girelli la formazione allenata da Joe Montemurro ha accorciato nel recupero del primo tempo con Valentina Cernoia, timbrando il 2-2 definitivo al 58? con Arianna Caruso. Dietro può festeggiare il, autore di un’autentica goleada contro Verona. La doppietta di Lana ...

Advertising

FIGCfemminile : Il cordoglio della Divisione Calcio Femminile per la scomparsa di Alessia Sanna, 18enne portiere della Torres. Ciao… - repubblica : Calcio femminile, Valentina Giacinti: 'Per fare gol staccavo la testa alle bambole' [di Matteo Dovellini] - NapoliToday : #Calcio Serie A Femminile - Rimonta e vittoria per il Pomigliano: Empoli ribaltato da Banusic e Dellaperuta… - AgataCentasso : @FIGCfemminile @TIM_vision @ValeCernoia7 @Giacinti9 Juve-Fiorentina, che grande spot per il calcio femminile! ?? - RoccoCalc : Interessantissima la Serie Ahahahahahahahahah di calcio femminile -