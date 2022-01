Calcio Estero Sky Sport | Premier | Bundesliga | Ligue 1 dal 21 al 23 Gennaio

Leggi su digital-news

(Di sabato 22 gennaio 2022) A due giorni di distanza dai recuperi della 17^ giornata, torna laLeague: tra venerdì 21 e domenica 23scatta la 23^ giornata, con 6 match da seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW, a cui si aggiunge Arsenal-Burnley (in differita-sintesi). Per tutti gli approfondimenti appuntamento con Federica Lodi, in onda su Sky24...