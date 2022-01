Calcio: Balotelli ritrova l'azzurro, sarà convocato per lo stage di fine gennaio (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen. - (Adnkronos) - Mario Balotelli torna in Nazionale. L'attaccante, oggi all'Adana Demirspor, sarà convocato, secondo quanto dice Sky Sport, da Roberto Mancini per lo stage in programma a fine gennaio e si giocherà le ultime carte per convincerlo ad essere chiamato in vista dei playoff Mondiali. C'è stato un contatto nei giorni scorsi tra il giocatore e il Ct: SuperMario è pronto a riabbracciare l'azzurro a oltre 3 anni di distanza dall'ultima volta. Italia-Polonia del 7 settembre 2018 è, infatti, la precedente e ultima partita disputata dall'ex centravanti di Inter, Manchester City e Milan tra le altre con la maglia della Nazionale. Il trasferimento in Turchia pare, dunque, aver dato i suoi frutti. In questa stagione Balotelli ha firmato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) Roma, 22 gen. - (Adnkronos) - Mariotorna in Nazionale. L'attaccante, oggi all'Adana Demirspor,, secondo quanto dice Sky Sport, da Roberto Mancini per loin programma ae si giocherà le ultime carte per convincerlo ad essere chiamato in vista dei playoff Mondiali. C'è stato un contatto nei giorni scorsi tra il giocatore e il Ct: SuperMario è pronto a riabbracciare l'a oltre 3 anni di distanza dall'ultima volta. Italia-Polonia del 7 settembre 2018 è, infatti, la precedente e ultima partita disputata dall'ex centravanti di Inter, Manchester City e Milan tra le altre con la maglia della Nazionale. Il trasferimento in Turchia pare, dunque, aver dato i suoi frutti. In questa stagioneha firmato ...

