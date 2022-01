Calcio: Atalanta. Nessun nuovo positivo, nerazzurri volano a Roma (Di sabato 22 gennaio 2022) Esito negativo per tutti i giocatori dopo l'ultimo giro di tamponi BERGAMO - L'Atalanta è ufficialmente partita per Roma. La compagine orobica, dopo i casi di positività riscontrati ieri sera prima ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022) Esito negativo per tutti i giocatori dopo l'ultimo giro di tamponi BERGAMO - L'è ufficialmente partita per. La compagine orobica, dopo i casi di positività riscontrati ieri sera prima ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Atalanta Nessun nuovo positivo: l'Atalanta vola a Roma L'Atalanta è ufficialmente partita per Roma. La compagine orobica, dopo i casi di positività riscontrati ieri sera prima della trasferta, ha effettuato un altro giro di tamponi, risultati tutti negativi.

