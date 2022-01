Cagliari Izzo | c’è il sì del difensore granata

(Di sabato 22 gennaio 2022) IlArmandoavrebbe accettato la proposta delper il trasferimento in SardegnaTorino è l’asse più caldo di mercato in questi giorni. I sardi avrebbero ormai chiuso per Daniele Baselli, e potrebbero inserire anche Zallu nella trattativa come conguaglio ai. Le operazioni non sarebbero finite qui, sembra che anche ilArmandoabbia detto sì ai rossoblù e sarebbe pronto a trasferirsi in Sardegna. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Si sta parlando anche di Armando, a lungo cercato dalprima che firmasse per Lovato e Goldaniga. Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE OMNISPORTPeril discorso è diverso, può essere una valida pedina di scambio (Magari per Nandez del, con cui sostituire Aina? Sempre che ilvoglia davvero privarsene e il Torino abbia la ...