Cagliari-Fiorentina, i convocati di Italiano: out Vlahovic, ci sono due positivi (Di sabato 22 gennaio 2022) Vigilia turbolenta per la Fiorentina, impegnata domani in casa del Cagliari nella ventitreesima giornata della Serie A 2021/2022. Il club viola ha infatti comunicato la positività al Covid di due membri del gruppo squadra, vaccinati e asintomatici, che sono stati posti in isolamento come da protocollo. Il tecnico Vincenzo Italiano ha poi diramato la lista dei convocati, dalla quale spiccano le assenze di Dusan Vlahovic e Riccardo Saponara. Di seguito la lista completa dei 23 giocatori a disposizione dell'allenatore viola. LA NOTA UFFICIALE DELLA Fiorentina I convocati 1) BIRAGHI Cristiano 2) BONAVENTURA Giacomo 3) CALLEJÓN BUENO Josè Maria 4) CASTROVILLI Gaetano 5) DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio 6) DR?GOWSKI Bartlomiej (P) 7) DUNCAN ...

