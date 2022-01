Cagliari Fiorentina, i convocati di Italiano: assenza a sorpresa, out Vlahovic (Di sabato 22 gennaio 2022) L’allenatore della Fiorentina Italiano ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita col Cagliari Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta contro il Cagliari. assenza pesante tra le fila viola, out infatti Vlahovic. Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano. Difensori: Biraghi, Igor, Milenkovic, Nastatic, Odriozola, Terzic, Venuti. Centrocampisti: Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Pulgar, Torreira. Attaccanti: Callejon, Gonzalez, Ikone, Kokorin, Munteanu, Piatek, Sottil. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022) L’allenatore dellaha reso nota la lista deiin vista della partita colVincenzo, allenatore della, ha diramato la lista deiin vista della trasferta contro ilpesante tra le fila viola, out infatti. Portieri: Dragowski, Rosati, Terracciano. Difensori: Biraghi, Igor, Milenkovic, Nastatic, Odriozola, Terzic, Venuti. Centrocampisti: Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Maleh, Pulgar, Torreira. Attaccanti: Callejon, Gonzalez, Ikone, Kokorin, Munteanu, Piatek, Sottil. L'articolo proviene da Calcio News 24.

