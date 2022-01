Brignola | “Approccio negativo | il loro secondo gol ci ha tagliato le gambe”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 22 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAlessandria – Il suo ingresso in campo nella ripresa non ha sortito gli effetti sperati. Enricocommenta ai microfoni di Ottochannel la sconfitta maturata al Moccagatta di Alessandria. Le parole dell’esterno gialsso:– “Siamo partiti un po’ lenti, poi dopo l’uno a zero abbiamo iniziato a giocare. Il due a zero ci hale, abbiamo provato a riaprirla ma non ci siamo riusciti- Sapevamo che sarebbe stata difficile perché in questo campionato ovunque non è semplice giocare. Ogni gara dobbiamo dare il nostro meglio” Gara – “sono partiti nel modo migliore, sono stati molto bravi sulle seconde palle e hanno sfruttato le caratteristiche di un campo particolarmente stretto. Ci sono venuti a prendere alti, con convinzione. Noi ...