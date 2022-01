Brescia | ospedale sbaglia neonata | mamma allatta la figlia di un' altra donna Scatta la denuncia

Advertising

Scambiati alla nascita. E' quanto sarebbe successo alla , quintoper nascite della provincia, denunciato da una coppia di genitori per un terribile scambio di neonati. La coppia richiede anche il risarcimento danni. L'episodio risale ad ottobre, ma la ..., scambio in culla: allatta una neonata per alcune ore 'Ho partorito all'1.55 e sono stata in sala parto perché non erano disponibili posti letto - ha raccontato la donna a Il Giorno - e ...Una coppia nel Bresciano ha denunciato l'ospedale per l'errore: ai genitori è stata consegnata la neonata sbagliata dopo il parto, madre sotto choc ...La vittima era stata soccorso solo dopo che l'aggressore si era allontanato e trasferita in ospedale dove era stata più volte operata. Neppure ora, a 50 giorni dai fatti, l'uomo ha completamente recup ...