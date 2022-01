Borussia Dortmund, infortunio Haaland: il norvegese out contro l’Hoffenheim (Di sabato 22 gennaio 2022) Brutte notizie per il Borussia Dortmund, Haaland è stato costretto alla sostituzione per un infortunio muscolare Brutte notizie in casa Borussia Dortmund. Erling Haaland è stato infatti costretto al cambio nel secondo tempo del match contro l’Hoffenheim. Problema muscolare all’inguine per il norvegese, uscito però sulle sue gambe. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 gennaio 2022) Brutte notizie per ilè stato costretto alla sostituzione per unmuscolare Brutte notizie in casa. Erlingè stato infatti costretto al cambio nel secondo tempo del match. Problema muscolare all’inguine per il, uscito però sulle sue gambe. L'articolo proviene da Calcio News 24.

