Borussia Dortmund, Haaland uscito per infortunio nel match contro l'Hoffenheim. (Di sabato 22 gennaio 2022) Borussia Dortmund in leggera apprensione per Erling Haaland. L'attaccante norvegese è infatti stato costretto al cambio nel match contro l'Hoffenheim, vinto per 2-3 dai gialloneri. Haaland è stato sostituito al minuto 63? per un problema muscolare all'inguine. Al momento non dovrebbe trattarsi di nulla di grave in quanto il norvegese è uscito camminando sulle proprie gambe. SportFace.

