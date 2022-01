Bombe nel Foggiano: in arrivo pool specialisti della Polizia (Di sabato 22 gennaio 2022) Un pool di specialisti, composto da artificieri, biologi e chimici del servizio di Polizia scientifica di Roma e del Gabinetto interregionale di Bari, esaminerà il materiale repertato in occasione ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022) Undi, composto da artificieri, biologi e chimici del servizio discientifica di Roma e del Gabinetto interregionale di Bari, esaminerà il materiale repertato in occasione ...

Advertising

MamafricaO : RT @EzioSavasta: Nel silenzio del mondo, la strage senza fine in #Yemen. Bombe sul #carcere: duecento tra morti e feriti. #facciamorete #g… - AngiolinaRuta : RT @EzioSavasta: Nel silenzio del mondo, la strage senza fine in #Yemen. Bombe sul #carcere: duecento tra morti e feriti. #facciamorete #g… - annamariaferret : Bombe e incendi nel foggiano: esperti della Polizia Scientifica per esaminare materiale repertato - caposounion : RT @Siria_news24: The New York Times rivela che le forze statunitensi hanno bombardato la diga dell'Eufrate nel 2017 con bombe pesanti, non… - EArcolao : RT @EzioSavasta: Nel silenzio del mondo, la strage senza fine in #Yemen. Bombe sul #carcere: duecento tra morti e feriti. #facciamorete #g… -